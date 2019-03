Rheinische Post: Barley fordert neues Referendum über Brexit

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Die Spitzenkandidatin der SPD für dieEuropawahl, Justizministerin Katarina Barley (SPD), hat angesichtsder "verfahrenen Situation" in Großbritannien ein neues Referendumgefordert. "Ich finde, in dieser verfahrenen Situation wäre eshöchste Zeit, die Bevölkerung zu befragen. Ich bin schon lange fürein zweites Referendum und auch in Großbritannien werden dieForderungen danach immer lauter", sagte Barley der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Freitag). Zugleich zeigte sich Barley für eineFristverlängerung beim Brexit offen. "Wenn die Briten um einenAufschub der Frist bitten, werden wir Europäer uns lösungsorientiertverhalten. Die Briten müssen aber auch sagen, was sie mit derVerlängerung anfangen möchten." Die SPD-Politikerin beklagte, dasbritische Parlament wolle den Brexit, aber weder mit dem Deal, nochohne den Deal. Theresa May und ihre Regierung hätten sich ins Abseitsmanövriert.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell