Rheinische Post: Barley fordert Union zu Ende der Streitigkeiten in der Koalition auf

Düsseldorf (ots) - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD)hat die Unionsparteien dazu aufgefordert, ihre Streitigkeiten in dergroßen Koalition beizulegen. "Diese Regierung leistet gute Arbeit",sagte Barley der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Sei esmit einem Gute-Kita-Gesetz, mehr Rechten für Mieterinnen und Mieternoder deutlichen Verbesserungen bei der Rente, so die Ministerin. CDUund CSU hätten in den letzten Monaten mit ihrem andauernden Streitleider viel von diesem Erfolg überdeckt. "Es ist an der Zeit, dassdiese Zankereien endlich ein Ende haben", sagte Barley.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell