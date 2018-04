Rheinische Post: Barley drängt auf Änderung von Paragraf 219a

Düsseldorf (ots) - Im Streit über das Werbeverbot fürSchwangerschaftsabbrüche hat Bundesjustizministerin Katarina Barley(SPD) auf eine Änderung des Paragrafen 219a gedrängt und sich damitgegen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gestellt. "Es gehtnicht um Werbung, es geht um Information", sagte Barley der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe).Betroffene Frauen bräuchten Unterstützung in einer persönlichenKrisensituation. "Dafür ist es wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte, diesolche Eingriffe vornehmen, darüber auch informieren dürfen", sagteBarley. Die Ärztinnen und Ärzte bräuchten Rechtssicherheit. Zuvorhatte Spahn bekräftigt, dass aus seiner Sicht eine Gesetzesänderungnicht notwendig sei, damit Frauen in einer schwierigenKonfliktsituation sich umfänglich informieren könnten. DerParteivorstand der Sozialdemokraten hatte hingegen per Beschluss eineÄnderung des Paragrafen 219a bis Herbst gefordert und ansonsten einefreie Abstimmung im Bundestag verlangt. Das Regelwerk stellt derzeitdie Werbung für und die Ankündigung von Abtreibungen unter Strafe.Ende 2017 war eine Gießener Ärztin verurteilt worden, weil sie aufder Internetseite ihrer Praxis darüber informiert hatte, dass sieSchwangerschaftsabbrüche vornimmt. Um eine Lösung in der Koalition zufinden, erarbeitet derzeit das Bundesjustizministerium einenGesetzentwurf.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell