Rheinische Post: Barbara Schöneberger findet die #MeToo-Debatte zu hysterisch

Düsseldorf (ots) - TV-Moderatorin Barbara Schöneberger möchte sichaus der aktuellen Me-Too-Debatte heraushalten. "Es gibt schlimmeÜbergriffe, es gibt Komplimente, die aufgebauscht werden. Mir ist daszu hysterisch, zu viel Politik", sagte Schöneberger der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Wenn du dich beider Me-Too-Debatte einmischst, kannst du nur verlieren. Gewalt anFrauen wurde mit Sätzen vermischt wie, darf man einer Frau im Büronoch sagen ,Dein Jackett sitzt gut.'" Sie sage deswegen Einladungenzu Talkshows zu diesem Thema ab, sagte Schöneberger, obwohl sie derMeinung sei, dass Frauen keine Opfer seien. "Aber wenn wir uns jetztmit vielen Frauen unterhalten, dann sind eben doch welche dabei, dieOpfer sind. Ich sehe mich halt nicht als Opfer und finde, Frauensollten sich auch nicht in eine Opferrolle reinreden lassen. Vondaher bin ich da die Falsche und kann da nicht immer mit reden. Dasüberlasse ich dann lieber Sophia Thomalla." Ihr in dieser Woche neuerschienenes Album ("Eine Frau gibt Auskunft") sieht sie auch nichtals Beitrag zur Me-Too-Debatte. Bei ihrer Musik gehe es umZwischenmenschliches, sagte sie.https://rp-online.de/panorama/deutschland/barbara-schoeneberger-ich-habe-doch-schon-graue-haare_aid-22573141