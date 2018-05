Rheinische Post: Barbara Schöneberger beneidet Helene Fischer

Düsseldorf (ots) - TV-Moderatorin Barbara Schöneberger istneidisch auf Sängerin Helene Fischer. "Helene ist einGesamtkunstwerk", sagte die 44-Jährige der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Sie trainiert undtrainiert und kann dann ein bestimmtes Niveau erreichen. Das würdeich nicht hinbekommen. Bei mir ist Talent der größte Feind derExzellenz", sagte Schöneberger, die mit ihrer neuen CD ("Eine Fraugibt Auskunft") im kommenden Jahr auch wieder auf Deutschland-Tourgeht. Ein so intensives Training wie Helene Fischer könne sie nichtdurchhalten, sagte Schöneberger. "Ich wäre auch gerne wie sie. Dannkönnte ich ganz andere Konzerte spielen." Zu ihrem Geschäftsmodellgehöre das Unperfekte dazu: "Es gibt Karrieren, die am Reißbrettentstanden sind. Ich habe immer aus dem Bauch entschieden", sagte die44-Jährige. Barbara Schöneberger moderiert am Samstagabend in der ARDden "Countdown für Lissabon". Sie wird dann verkünden, wer die Punkteder deutschen Jury des Eurovision Song Contests (ESC) bekommt.https://rp-online.de/panorama/deutschland/barbara-schoeneberger-ich-habe-doch-schon-graue-haare_aid-22573141Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell