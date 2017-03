Rheinische Post: Bankhaus Lampe baut neue Zentrale in Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Das Bankhaus Lampe plant offenbar den Bau einerneuen Zentrale. Dies berichtet die in Düsseldorf erscheinende"Rheinischen Post" (Freitagausgabe) unter Berufung auf Finanzkreise.Danach soll der Neubau im Düsseldorfer Stadtteil Golzheim entstehen.Dort soll ein altes Siemensgebäude abgerissen und durch einenmoderneren Bürokomplex ersetzt werden. In diesem würde die Lampebanklaut dem Bericht dann rund 15.000 Quadratmeter an Büroflächenanmieten. Bei der Bank wollte man sich gestern nicht zu dem Themaäußern. Das Kreditinstitut, das zu 100 Prozent der UnternehmerfamilieOetker gehört, betreut vor allem Vermögenskunden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell