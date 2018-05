Rheinische Post: Bahn zählt 2017 deutlich mehr Zugausfälle als 2016/ 140.000 Züge kamen nicht am Ziel an

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der Zugausfälle bei der Deutschen Bahnist 2017 deutlich, um mehr als 20.000 gegenüber dem Vorjahr aufinsgesamt 140.000 gestiegen. Das geht aus der Antwort derBundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor,die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Montagausgabe) vorliegt. Demnach verließen knapp 97.000 dieser Zügeihren Startbahnhof, kamen aber nie am Zielbahnhof an. Das waren 0,7Prozent aller geplanten Zugverbindungen. Mehr als 40.000 Züge oder0,3 Prozent verließen nicht einmal ihren Startbahnhof. Auch imlaufenden Jahr ist kaum mit weniger Zugausfällen zu rechnen. Denn dieZahl der witterungsbedingten Weichenstörungen - etwa aufgrund vonSchneefall - war bis zum 23. April 2018 mit 746 bereits auffallendhoch. Im gesamten Jahr 2017 waren es 1155 Weichenstörungen. DieZugausfälle fließen nach Angaben der Bundesregierung nicht in diePünktlichkeitsstatistik der Bahn ein. "Die DB AG hat mitgeteilt, dassder Anteil vollständig oder teilweise auf einem Streckenabschnittausgefallener Züge innerhalb der Statistik der Deutschen Bahn AG vonder Grundgesamtheit aller planmäßig verkehrender Züge imPersonenverkehr abgezogen werde", schreibt das Verkehrsministerium."Es ist schon ein Hammer, dass ausfallende Züge nicht mehr in derPünktlichkeitsstatistik auftauchen. Damit ist klar, dass dieZuverlässigkeit im Bahnverkehr noch schlechter ausfällt als ohnehinschon in der Statistik", sagte Grünen-Bahnpolitiker Matthias Gastel.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell