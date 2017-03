Rheinische Post: Bahn-Vorstand lobt Einsatz in Düsseldorf nach Amoklauf

Düsseldorf (ots) - Der für Infrastruktur und Sicherheit zuständigeVorstand der Deutschen Bahn, Ronald Pofalla, hat die Zusammenarbeitder Bahn mit den Sicherheitsbehörden beim Düsseldorfer Amoklaufgelobt. "Mein ganzer Dank gehört den Sicherheitskräften vonBundespolizei, DB und Landespolizei. Sie haben schnell, beherzt undsehr professionell gehandelt. Die eingeübte und gute Zusammenarbeithat sich voll bewährt", sagte Pofalle der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Der Düsseldorfer Hauptbahnhofhabe ein beispielhaftes Schutzniveau, so Pofalla. "Es gibt hier einegut ausgestattete Bundespolizei-Wache und rund um die UhrSicherheitskräfte der DB. Zusätzlich überwachen fast 80 Videokamerasden Bahnhof." In den kommenden Jahren werde die Bahn verstärkt inSicherheitsmaßnahmen an Bahnhöfen und in den Zügen investieren. "Wirbauen kontinuierlich die Videoüberwachung aus. Allein am HauptbahnhofKöln haben wir im letzten Jahr 200 neue Kameras installiert. Neunweitere Bahnhöfe in NRW haben ebenfalls neue Videotechnik erhalten."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell