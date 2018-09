Rheinische Post: BLB - Fass ohne Boden Kommentar Von Thomas Reisener

Düsseldorf (ots) - Und wieder einmal nimmt sich eineLandesregierung vor, den BLB zu reformieren. NRW-Finanzminister LutzLienenkämper (CDU) kündigte gestern einen Systemwechsel bei demlandeseigenen Baubetrieb an, der seit Jahren mit haarsträubendenFehlplanungen für immer neue Finanzlöcher sorgt und die Justizzuverlässig mit Korruptionsskandalen beschäftigt. Mit dem Versuch,die Chaos-Behörde zu reformieren, war schon Lienenkämpers Vorgängergescheitert. Damals hieß der Systemwechsel noch Neuaufstellung, aberdas Programm klang ähnlich: Mehr Kontrolle für das ausuferndeBLB-Missmanagement. Warum also sollte die BLB-Sanierung dieses Malgelingen? Sicher ist nur, dass der BLB - mal wieder - zusätzlichesGeld bekommt. Schwarz-Gelb stellt für landeseigene Bauprojekte bis2022 eine Milliarde zusätzlich bereit. Der neuerlicheSanierungsanlauf ist halbherzig. Der BLB hat den Steuerzahler oftgenug enttäuscht. Das Einzige, was jetzt noch hilft, ist seinePrivatisierung. Das wäre ein echter Systemwechsel mit Aussicht aufErfolg.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell