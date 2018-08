Rheinische Post: BDI warnt Wirtschaft vor hartem Brexit

Düsseldorf (ots) - Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandesder Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, hat die Wirtschaft vorden Folgen eines harten Brexits gewarnt. "Das Risiko eines hartenBrexits wächst von Tag zu Tag", sagte Lang der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Montag). Jedes Unternehmen sei gut beraten, sichauf dieses Worst-Case-Szenario vorzubereiten. "Neu ist, dass diebritische Regierung jetzt selbst vor der Möglichkeit eines hartenBrexits warnt. Sie bereitet jetzt ihre Bevölkerung behutsam daraufvor", sagte Lang. Der BDI habe zum Brexit eine Taskforce mit über 200Experten eingerichtet. "Wir vermuten, dass die Auswirkungen einesharten Brexits deutlich gravierender sind, als die britischeRegierung das ihren Bürgern aktuell sagt." Die Briten seien beimWachstum bereits Schlusslicht in Europa, die Auslandsinvestitionenseien eingebrochen. Lang betonte, man hätte die Briten gern weiterals Partner in der EU. "Deshalb wünschen sich gerade in derWirtschaft viele, dass die Briten ihren Ausstieg aus der EU noch malüberdenken würden", sagte der BDI-Hauptgeschäftsführer.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell