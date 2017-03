Rheinische Post: BA-Chef Weise lehnt Beitragssenkung für die nächsten Jahre ab

Düsseldorf (ots) - Der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA),Frank-Jürgen Weise, lehnt eine Beitragssenkung bei derArbeitslosenversicherung ab, solange die Rücklagen nicht auf 20Milliarden Euro gestiegen sind. "Ich rate, den Beitrag zurArbeitslosenversicherung in den nächsten Jahren nicht zu senken",sagte Weise der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Freitagausgabe). "In der Wirtschaftskrise 2008 waren unsereRücklagen ein Segen, aus dem Stand konnten wir eine Million Menschenin Kurzarbeit bringen und vor Arbeitslosigkeit bewahren." Es seiSache der Politik, über den Beitrag zu entscheiden, sagte Weise,betonte aber: "Noch reichen die Rücklagen nicht. Heute haben wir elfMilliarden Euro Reserve. Nach den Erfahrungen der Vergangenheitbrauchen wir 20 Milliarden, um eine mögliche Krise gut meistern zukönnen. Rücklagen verhindern auch, dass wir in der Krise den Beitragerhöhen müssen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell