Rheinische Post: BA-Chef Weise: 400.000 könnten von Schulz' Agenda-Plänen profitieren / Sorge vor neuer Vorruhestandswelle

Düsseldorf (ots) - Der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA),Frank-Jürgen Weise, warnt vor den Plänen von SPD-Chef Martin Schulz,Älteren länger Arbeitslosengeld zu zahlen. "Es ist richtig, dass diePolitik die Agenda 2010 nun kritisch überprüft. Ich hielte es aberfür bedenklich, die Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld einfach nurdeutlich zu erhöhen", sagte Weise der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Er sieht zwei Gefahren: "UnsereForscher im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung habenermittelt, dass es mit jedem Monat zusätzlicher Erwerbslosigkeitschwieriger wird, eine angemessene Stelle zu finden." Als zweitesfürchtet Weise eine neue Vorruhestandswelle: "Die Gefahr besteht. Diefrühere lange Bezugsdauer von bis zu 32 Monaten haben viele Betriebegenutzt, um Mitarbeiter in den Vorruhestand zu schicken. Wir freuenuns doch, dass die Erwerbstätigenquote der Älteren gerade erstgestiegen ist. Bei den 60- bis 65-Jährigen kletterte sie von 2005 bis2015 von 32 auf 56 Prozent. Bei den 55- bis 60-Jährigen von 73 auf 81Prozent", sagte Weise. Der BA-Chef schätzt, dass "vielleicht 400.000Arbeitslose" Anspruch auf das geplante "Arbeitslosengeld Q" haben."Das lässt sich seriös noch nicht abschätzen." Er begrüßte, dassSchulz die Zahlung an Qualifizierung binden will. "Der Vorschlaglautet jetzt ja, dass man sich als Vorbedingung für eine längereBezugsdauer qualifizieren muss. Weiterbildung wird künftig anBedeutung noch gewinnen."