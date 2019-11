Rheinische Post: BA-Chef Scheele rechnet nach Koalitionsbeschluss mit 1,2 Milliarden Euro Mindereinnahmen

Düsseldorf (ots) - Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA),Detlef Scheele, hat den Beschluss des Koalitionsausschusses zur Beitragssenkungder Arbeitslosenversicherung kritisiert und Mindereinnahmen in Milliardenhöhe inAussicht gestellt. "Wir haben gerade am vergangenen Freitag den Haushalt für2020 abgeschlossen. Jetzt muss das Paket offenbar zwei Tage später aufgeschnürtwerden, das hätte ich mir anders gewünscht", sagte Scheele der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Dienstag). Er wisse im Moment noch nicht, ob der Beitrag zurArbeitslosenversicherung bereits ab kommendem Jahr um 0,1 Prozentpunkte gesenktwird. "Wenn es so käme, hätten wir, anders als in unserem bisher beschlossenenHaushalt, nach jetzigem Stand nächstes Jahr Mindereinnahmen von 1,2 MilliardenEuro und würden mit einem Defizit abschließen", sagte Scheele. "Das könnten wiraber mit Mitteln aus unserer Rücklage kompensieren." Er betonte jedoch, dass diezusätzliche Beitragssatzsenkung keinen Einfluss auf die grundsätzlichenPlanungen für 2020 habe. "Unser Schwerpunkt bleibt die Investition inWeiterbildung und Qualifizierung. Dafür stellen wir knapp zwei Milliarden Eurobereit. Keine sinnvolle Weiterbildung wird an fehlenden finanziellen Mittelnscheitern", sagte Scheele. Am Sonntag hatten die Koalitionsspitzen einenKompromiss bei der Grundrente gefunden und dabei auch eine Senkung der Beiträgezur Arbeitslosenversicherung beschlossen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell