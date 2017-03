Düsseldorf (ots) - Die Chefin des Bundesamtes für Migration undFlüchtlinge, Jutta Cordt, hat angekündigt, die Asylbewerber-Altfällebis Ende des Frühjahrs "weitestgehend" abzubauen. "Wir haben indieses Jahr noch 435.000 Altverfahren aus den Vorjahren mitgenommen.Unser Ziel ist es, diesen Menschen bis zum Ende des FrühjahrsGewissheit zu geben, ob sie bleiben können oder nicht", sagte Cordtder in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe)."Das heißt, wir wollen den Bestand aus den Vorjahren weitestgehendabbauen, und zwar auf rund 100.000.Und hier sind wir auf einem gutenWeg", betonte die Amtschefin. In diesem Jahr habe es bis Anfang März34.000 Neuankommende gegeben, erklärte Cordt. "Bei den Menschen, diejetzt kommen, dauert es aktuell von der Antragstellung bis zurEntscheidung rund drei Monate." Ziel sei es, auch in der Zukunftalle Neuverfahren innerhalb von drei Monaten abzuschließen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell