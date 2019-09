Rheinische Post: Autoexperte Dudenhöffer warnt VW vor Führungswechsel

Düsseldorf (ots) - Der Duisburger Automobil-Experte FerdinandDudenhöffer geht davon aus, dass sich VW-Aufsichtsratschef HansDieter Pötsch und Vorstandschef Herbert Diess trotz derAnklageerhebung im Amt halten können. Der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Mittwoch) sagte Dudenhöffer: "VW wird meiner Einschätzung nachauch für die Zeit des Verfahrens an Diess und Pötsch festhalten. Mankann nicht jeden Manager freisetzen oder beurlauben, nur weil gegenihn ein Verfahren angestrebt wird." Dudenhöffer warnte davor, denVorstandschef auszutauschen: "In einer derartig radikalenUmbruchsituation das Zugpferd auszuwechseln, wäre eine fataleFehlentscheidung." Allerdings gehe er fest davon aus, dass dasGericht die Klage zulässt. "Sollte es dann am Ende dazu kommen, dassMarktmanipulationen vorgelegen haben, dürfte das für den Konzern guteine Milliarde Euro kosten. Für Herrn Pötsch würde es dabei bei VWeng", sagte der Professor und Leiter des Center Automotive Researchder Universität Duisburg-Essen. "Ad-hoc-Mitteilungen müssen ja nichtvon einem kleinen Buchhalter rausgegeben werden, sondern werden inder Regel von einem Vorstandschef oder Finanzvorstand veranlasst -und das waren zum damaligen Zeitpunkt Winterkorn und Pötsch." Solltedas Gericht Marktmanipulationen feststellen, dann müsse derVW-Aufsichtsrat - nicht zuletzt vertreten durch den niedersächsischenMinisterpräsidenten Stephan Weil (SPD) - seiner moralischenVerantwortung nachkommen, sagte Dudenhöffer. "Dann wäre Herr Pötschim Amt des Chefkontrolleurs nicht mehr zu halten." Diess sei dagegenals damaliger Markenvorstand allenfalls mittelbar verantwortlich. "Erdürfte das Verfahren überstehen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell