Rheinische Post: Ausweitung der Videoüberwachung stößt auf massive rechtliche Bedenken

Düsseldorf (ots) - Die Koalitionspläne zur Ausweitung derVideoüberwachung auf Einkaufszentren stößt auf massive juristischeKritik. "Verfassungsrechtliche Bedenken" wird der DeutscheRichterbund bei einer Anhörung an diesem Montag im Bundestaganmelden. Das berichtet die in Düsseldorf erscheinende "RheinischePost" (Samstagausgabe) unter Berufung auf ein ihr vorliegendesGutachten. Danach würden durch die Novelle überwiegend Personenüberwacht werden, die selbst keinen Anlass dafür böten. Die Vielzahlvon Videoüberwachungsanlagen führe "zu einem diffusen Gefühl despermanenten Überwachtwerdens", das einen Eingriff in grundrechtlicheBelange der Betroffenen darstelle. Zudem sollten laut Richterbund fürdie Gewährung der öffentlichen Sicherheit "keine privaten Stellen indie Pflicht genommen werden." Scharfe Kritik kommt auch vom DeutschenAnwaltverein. Die Videoüberwachung in Einkaufszentren sei "keingeeignetes Mittel, terroristische Anschläge zu verhindern". ImGegenteil gehe es Terroristen gerade um eine öffentliche Wahrnehmung.Der Anwaltverein lehnt zudem ab, dass mit dem Gesetz Daten Tausendervon Bürgern zum Testen neuer Gesichtserkennungstechniken gewonnenwerden sollten. Das sei ein "mit heißer Nadel gestrickter" Versuch.Fehlende rechtliche Befugnisse bemängelt der HamburgerDatenschutzbeauftragte Prof. Johannes Casper.