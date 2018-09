Düsseldorf (ots) - Außenhandelspräsident Holger Bingmann hatzutiefst besorgt auf die weitere Eskalation des Handelsstreitszwischen den USA und China reagiert. "Bisher war ich vorsichtigoptimistisch, dass Handelsgespräche zu einem positiven Ergebnisführen könnten. Dass Trump nun tatsächlich noch diesen Zoll-Hammerrausholt, versetzt mich in tiefe Unruhe", sagte Bingmann derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Wirtschaftsforscherhaben ihre Wachstumsprognosen für 2019 ohnehin schon erheblichreduziert, auch für Deutschland. All das beruht zu großen Teilen aufder wachsenden Verunsicherung, die jetzt richtig in Gang kommt",sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Dienstleistungen,Außenhandel (BGA). Noch reagiere China vergleichsweise besonnen. "Ichwill mir aber gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn dieChinesen zu anderen, härteren Mitteln greifen würden. Sie könnten zumBeispiel im großen Umfang Kapital aus den USA abziehen. Dann müsstendie USA auf einmal Hunderte Milliarden zurückzahlen. Das würde eineweltwirtschaftliche Krise auslösen", sagte Bingmann. US-PräsidentDonald Trump hatte am Montag neue Strafzölle gegen China auf Waren imWert von 200 Milliarden US-Dollar angekündigt, China reagierte mitGegenmaßnahmen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell