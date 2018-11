Rheinische Post: Ausländische Hersteller fordern Werbebrief von Verkehrsminister Scheuer

Düsseldorf (ots) - Nachdem das Kraftfahrtbundesamt in einemSchreiben auf die Umtauschprämien der deutschen Automobilherstellerhingewiesen hatte, fordern die ausländischen Hersteller eine ähnlicheUnterstützung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). "Wirsind bisher davon ausgegangen, dass aus Wettbewerbsgründen auch dieKunden der internationalen Hersteller angeschrieben werden und aufderen Prämienangebote hingewiesen wird", sagte Reinhard Zirpel,Präsident des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeugherstellerder Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Fast alleinternationalen Kraftfahrzeughersteller würden attraktiveUmtauschprämien anbieten, um durch eine schnelle Erneuerung desFahrzeugbestands zur Verbesserung der Luftqualität beizutragen. "Wirhaben den Bundesverkehrsminister daher um Mitteilung gebeten, wannund in welcher Form die Kunden der internationalen Hersteller durchdas KBA informiert werden", sagte Zirpel der "Rheinischen Post".Anfang November hatte das Kraftfahrtbundesamt einen Brief anDiesel-Besitzer geschrieben, in dem die Behörde auf Umtauschprämien,Rabatte und Leasingangebote der deutschen Fahrzeughersteller hinweistund Hotline-Nummern von Volkswagen, Mercedes und BMW angibt, unterdenen Kunden weitere Informationen bekommen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell