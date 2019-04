Rheinische Post: Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen steigen laut IW-Studie seit Jahrzehnten überproportional

Düsseldorf (ots) - Die Pro-Kopf-Ausgaben der GesetzlichenKrankenversicherung (GKV) sind seit der Wiedervereinigung deutlichstärker gestiegen als die Einkommen der Beitragszahler. Das geht auseiner noch unveröffentlichten Studie des Kölner Instituts derdeutschen Wirtschaft (IW) hervor, die der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Online-Ausgabe, Sonntag) vorliegt. "Seit 1991 sind dieAusgaben je Versichertem jedes Jahr um durchschnittlich einenProzentpunkt stärker gestiegen als die beitragspflichtigen Einkommenpro Kopf", heißt es in der Studie. Auch im Vergleich zu denKonsummöglichkeiten der Beitragszahler "wachsen die GKV-Ausgabenüberproportional stark". Dagegen habe sich die Einnahmenseite in dendrei Jahrzehnten als stabil erwiesen. Die Zahlen zeigten, "dass dieBeitragssatzsteigerungen in der GKV bislang zu einem erheblichenAnteil aus einem überproportional starken Ausgabenwachstumresultieren", schreibt IW-Ökonom Jochen Pimpertz. Die GKV-Ausgabenmüssten daher überprüft werden und Fehlanreize im Gesundheitssystembeseitigt werden.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell