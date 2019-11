Rheinische Post: Aufsichtsrat verweigert Vorständen der Deutschen Bahn Gehaltserhöhung

Düsseldorf (ots) - Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn wird auf seiner Sitzungam Donnerstag die geplante Gehaltserhöhung für den Vorstand des Schienenkonzernsablehnen. Das erfuhr die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Donnerstag) aus Kreisendes Bahnmanagements. Ursprünglich stand auf der Tagesordnung desKontrollgremiums eine Anhebung der Vorstandsgehälter um 33 Prozent, was in derSumme insgesamt 1,5 Millionen Euro ausmachen würde. Profitieren sollten von denhöheren Bezügen Personalchef Martin Seiler (55), Technik-Vorständin SabinaJeschke (51) und Finanzchef Alexander Doll (49). Sie alle sind seit 2017 imKonzern und sollten die Gehaltserhöhung mit ihrem Anschlussvertrag ab 2020erhalten. Sie werden jetzt ihre bisherigen Bezüge beibehalten. Der geplanteAnstieg der Managergehälter hatte in der Öffentlichkeit Empörung ausgelöst.Auch die Berateraffäre hat die Bahnführung noch nicht überstanden. In den Jahren2008 bis 2018 hatte der Konzern ehemaligen Managern Beraterverträge in Höhe von13 Millionen Euro zugeschanzt. Allein Ex-Vorstand Ulrich Homburg erhielt übereine Million Euro für drei Beraterverträge. Einen von ihnen hat der heutigeBahn-Manager Berthold Huber unterschrieben, ohne den Aufsichtsrat zuinformieren. Huber soll nun auf der Aufsichtsratssitzung eine Rüge erhalten undzugleich eine hohe Geldstrafe zahlen, wie Insider berichten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell