Rheinische Post

Düsseldorf (ots) - von Godehard UhlemannVenezuela steht am Abgrund. Es droht ein wirtschaftlich undsoziales Fiasko. Die Menschen im ölreichen südamerikanischen Landhungern und stöhnen unter der Last der welthöchsten Inflation vonrund 800 Prozent. Sie würden gern Staatschef Maduro loswerden, dochder knechtet sie weiter mit Sondervollmachten und autoritärem Gehabe.Eine funktionierende Demokratie sieht anders aus. Der VersuchMaduros, das von der Opposition beherrschte Parlament zu entmachten,mag vorerst gescheitert sein. Doch Maduro bereitet weiter den Weg ineine linke Diktatur. Sie ist für ihn der einzige Weg zum Machterhalt,denn angesichts der desaströsen Lebensbedingungen der Bürger muss erjede freie Wahl fürchten. Da geht es nicht nur um persönlichenMachtverlust, sondern auch um Rechenschaft für die Fehler derVergangenheit. Ob Venezuela am Ende nicht doch noch in dieGewaltspirale abgleitet, ist offen. Zumindest ist die Gefahr groß,dass sich Menschen nicht länger auf eine bessere Zukunft vertröstenlassen. Sie wollen jetzt ihren Anteil an den Reichtümern ihresLandes, sie wollen eine Perspektive.