Rheinische Post: Arbeitsmarktexperten begrüßen SPD-Reform-Pläne

Düsseldorf (ots) - Führende Arbeitsmarktexperten haben dieSPD-Pläne zur besseren Qualifizierung von Arbeitslosen grundsätzlichbegrüßt. "Es ist eine kluge und richtige Strategie, in derArbeitsmarktpolitik die Qualifizierung in den Mittelpunkt zu rücken.Deshalb macht es Sinn, die Weiterbildungsangebote und dieentsprechende Beratung der Arbeitsagenturen auszuweiten", sagteJoachim Möller, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- undBerufsforschung (IAB), der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Dienstagausgabe). "Erwiesen ist, dass Teilnehmer einerUmschulung danach eine um bis zu 20 Prozent höhereBeschäftigungschance haben", sagte Möller. "Den Anreiz zu erhöhen,eine solche Umschulung zu absolvieren, ist nicht verkehrt. DasNicht-Anrechnen der Weiterbildung auf das Arbeitslosengeld machtinsofern Sinn", sagte der IAB-Direktor. Auch der FreiburgerArbeitsmarktexperte Alexander Spermann bewertete die Pläne positiv."Ein Rechtsanspruch auf Weiterbildung wäre eine gute Sache. EinePflicht zur Weiterbildung aber nicht", sagte Spermann der"Rheinischen Post". Er kritisierte allerdings die geplanteFinanzierung aus Beitragsmitteln. "Das Arbeitslosengeld Q ist einegute Idee, wenn es vom Steuerzahler finanziert würde", sagteSpermann.