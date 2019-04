Rheinische Post: Arbeitgeberpräsident Kramer fordert Investitionsbeschleunigungsgesetz

Weitere Suchergebnisse zu "Kramer":

Düsseldorf (ots) - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat ein neuesInvestitionsbeschleunigungsgesetz für große Infrastrukturprojekte wieden Autobahn- und Internet-Ausbau gefordert. "Wir brauchen einInvestitionsbeschleunigungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen, dasdiesen Namen auch verdient - nicht nur für den Netzausbau, auch fürden Autobahnbau, schnelles Internet im Weltmaßstab, Hafenausbau undalle anderen Maßnahmen, die nicht mit zehnjährigen Planungsphasenleben können", sagte Kramer der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Samstag). Dabei solle sich die Bundesregierung am Vorbild desInvestitionsbeschleunigungsgesetzes in den neuen Bundesländern nachder Wende orientieren. "Wir müssen wie damals deutlich weniger Stufenmit Einspruchsmöglichkeiten gegen große Investitionsprojekte haben",sagte Kramer. "Außerdem darf nicht jeder vermeintlich gemeinnützigeVerein, wie beispielsweise die Deutsche Umwelthilfe, die sich dazuvon konkurrierenden Autokonzernen anderer Länder und vom Staatfinanzieren lässt, in den Städten klagen und das Leben und Arbeitender Menschen erschweren", sagte der Präsident der Bundesvereinigungder Deutschen Arbeitgeberverbände.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell