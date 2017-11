Rheinische Post: Arbeitgeber und Ökonomen fordern von Jamaika Beitragssenkung

Düsseldorf (ots) - Arbeitgeber und Wirtschaftsforscher haben eineSenkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung um 0,2 bis0,4 Prozentpunkte als Ziel einer künftigen Jamaika-Koalitiongefordert. "Wir werden ab 2019 mindestens 2,5 Milliarden Euro proJahr in den Taschen der Beitragszahler belassen können,möglicherweise sogar mehr", sagte der Vertreter derArbeitgeberverbände im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit,Peter Clever, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe). "Die untere Grenze der Beitragssenkung bei derArbeitslosenversicherung liegt also bei 0,2 Beitragspunkten", sagteClever. Die Bundesagentur für Arbeit werde bis 2019 eine Rücklage von20 Milliarden Euro aufgebaut haben. "Eine künftige Koalition solltesich auf jeden Fall auf eine Beitragssenkung bei Erreichen von 20Milliarden Euro Rücklage festlegen", sagte Clever. Auch das KielerInstitut für Weltwirtschaft (IfW) forderte die Beitragssenkung. "DerBeitrag zur Arbeitslosenversicherung kann problemlos schon 2018,spätestens 2019 um 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte gesenkt werden", sagteIfW-Finanzexperte Jens Hogrefe-Boysen der Zeitung.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell