Rheinische Post: Arbeitgeber fordern Abkoppelung der Pflegefinanzierung vom Job

Düsseldorf (ots) - Die Arbeitgeber haben die zum 1. Januar 2019geplante Anhebung des Pflegebeitrags scharf kritisiert und stattdessen eine umfassende Reform der Pflege-Finanzierung gefordert. "DieFinanzierung der sozialen Pflegeversicherung muss vomArbeitsverhältnis abgekoppelt und auf ein einkommensunabhängigesPrämienmodell umgestellt werden", heißt es in der Stellungnahme derBundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) für eineExpertenanhörung am Montag im Bundestag. Sie liegt der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Montag) vor. "Ein erster Schritt dorthin könntedarin bestehen, den allgemeinen Beitragssatz festzuschreiben undeinen einkommensunabhängigen Zusatzbeitrag für diePflegekassenmitglieder einzuführen", so die BDA. "Ein zweiter Schrittkönnte dann die steuerfreie Auszahlung des Arbeitgeberanteils alsZuschuss zum Bruttolohn sein." Bliebe eine solche Reform aus, drohtespätestens 2022 die nächste Beitragsanhebung. Stiegen dieLohnzusatzkosten zusammen über die 40-Prozent-Gehaltsgrenze, kostedas Wachstum und Arbeitsplätze. Pro zusätzlichem Beitragssatzpunktstünden langfristig 90.000 Jobs auf dem Spiel, so die BDA. Schon diejetzt geplante Erhöhung des Pflegebeitrags belaste die Beitragszahlermit 7,6 Milliarden Euro jährlich mehr.