Rheinische Post: Apothekerverband: Grippeimpfstoff reicht für alle

Düsseldorf (ots) - Der Apothekerverband Nordrhein sieht bisherkeinen flächendeckenden Engpass bei der Versorgung desGrippeimpfstoffes. "Jeder, der geimpft werden will, wird auchgeimpft. Uns ist zurzeit nicht bekannt, dass Patientenbeziehungsweise Versicherte letzten Endes nicht geimpft wurden",sagte Thomas Preis, Vorsitzender des Verbands, der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Donnerstag). Der Apotheker wies darauf hin, dasssich in diesem Jahr besonders früh viele Menschen haben impfenlassen. "Wir schätzen, dass rund 80 Prozent der Impfdosen bereitsverimpft wurden und noch 20 Prozent in den Arztpraxen liegen", sagtePreis. Die Grippesaison beginnt meist im Januar.Das Paul-Ehrlich-Institut als zuständige Behörde hat in diesemJahr insgesamt 15,7 Millionen Impfdosen freigegeben - das sind rundeine Million mehr, als 2017 genutzt wurden.