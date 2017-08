Rheinische Post: Anwalt fordert Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Insolvenz des Bonusprogramms von Air Berlin

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Düsseldorf (ots) - Nachdem am Freitag Topbonus als Bonusprogrammvon Air Berlin Insolvenz angemeldet hat, fordert der renommierteDüsseldorfer Anwalt Julius Reiter, dass die Justiz sich den Vorganganschaut. Dies sagte er der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Samstagausgabe). Hintergrund ist, dass Topbonus kein Teil vonAir Berlin war, sondern ein eigenständiges Unternehmen, das zu 70Prozent dem Air-Berlin-Großaktionär Etihad gehört. Reiter: "DieseInsolvenz ist schon sehr fragwürdig. Die Kunden glaubten, beiTopbonus als eigenständigem Unternehmen Ansprüche anzusparen, undnachträglich stellt sich heraus, dass da wohl keine belastbarenRücklagen aufgebaut wurden. Das sollte sich die Staatsanwaltschafteinmal anschauen, weil ein Verstoß gegen das Strafrecht vorliegenkönnte."Julius Reiter ist Partner des früheren BundesinnenministersGerhart Baum in der Kanzlei Baum, Reiter & Collegen.