Rheinische Post: Anteil der Unzufriedenheit mit der Demokratie im Osten doppelt so hoch wie im Westen

Düsseldorf (ots) - Nur eine kleine Minderheit von vier Prozent derBevölkerung will die Demokratie in Deutschland abschaffen. Das gehtnach einem Bericht der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) auseiner repräsentativen Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftunghervor. Allerdings beantworten die Frage, wie zufrieden sie mit demFunktionieren der Demokratie in Deutschland sind, nur 37 Prozent mit"sehr" und "ziemlich". Hier gibt es zwischen West- und Ostdeutschendeutliche Unterschiede. Unzufrieden mit der Demokratie sind danach imWesten 15 Prozent der Befragten, im Osten ist der Anteil mit 28Prozent fast doppelt so hoch. Die Zufriedenheit schwankt auch starkje nach Parteiensympathie. Die größte Zufriedenheit gibt es mit 53Prozent bei Unionsanhängern, bei den Grünen sind es 47, bei der SPD45 und bei der FDP 39 Prozent. Geringere Zufriedenheit gibt es beiSympathisanten der Linken mit 19 Prozent und die geringsten Wertemaßen die Demoskopen bei AfD-Anhängern mit lediglich neun Prozent.Hier gibt es mit 61 Prozent auch die größte Unzufriedenheit.Weitgehend einig sind sich West- und Ostdeutsche in ihrem Vertrauenin die Institutionen. Das höchste genießt die Polizei mit 86 Prozentim Westen und 72 Prozent im Osten, das geringste der Bundestag mit 47Prozent im Westen und 32 Prozent im Osten. Dazwischen liegen dieGerichte mit 47 und 32 Prozent.