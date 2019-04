Rheinische Post: Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz treten erstmals seit dem Kampf um den CDU-Vorsitz wieder gemeinsam als Redner auf

Düsseldorf (ots) -Sperrfrist: 04.04.2019 00:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die beiden früheren Konkurrenten um das Amt des CDU-Vorsitzes,Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz, treten erstmals am 12.April dieses Jahres gemeinsam bei einer Veranstaltung der CDU inEslohe im Sauerland auf. Das erfuhr die Düsseldorfer "RheinischePost" (Donnerstagsausgabe) aus Parteikreisen. Geplant ist dieVeranstaltung in der dortigen Schützenhalle, erwartet werden mehr als1000 Besucher. Bislang vermieden die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer undihr unterlegener Rivale Merz gemeinsame Auftritte. BeimNeujahrsempfang der CDU-Mittelstandsvereinigung im Januar in Berlinredete nur die Saarländerin, Merz hörte zu.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell