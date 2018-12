Rheinische Post: Anne Gesthuysen: Mit einem Kind legt sich bei Frauen der berufliche Ehrgeiz

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Bestseller-Autorin Anne Gesthuysen glaubt nichtdaran, dass eine Familie mit zwei zielstrebigen Karriereelternfunktionieren kann. "Irgendjemand muss zurückstecken", sagte die49-Jährige im Gespräch mit der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Samstag). Sie habe in Absprache mit ihrem Mann, TV-Moderator FrankPlasberg, ihren Job im ARD-"Morgenmagazin" aufgegeben, weil der Preisfür ihre Familie - Schlafmangel, schlechtes Gewissen, Zerrissenheitund Stress zu Hause - zu hoch gewesen sei. "Wenn ein Kind da ist,legt sich der Ehrgeiz. So ging es mir zumindest, dabei bin icheigentlich ein sehr ehrgeiziger Typ", sagte Gesthuysen. "Vermutlichgeht es vielen Müttern auf dem Weg in die Führungsposition so. Um dahinzukommen, braucht man Ehrgeiz, Ellenbogen, Ausdauer, aber wenn manzu Hause einen Kurzen hat, verliert sich das - zumindest eine ganzeZeit lang." Wer nicht auf qualifizierte Köpfe verzichten wolle, müssedaran arbeiten, die Mütter zurückzugewinnen, wenn die Kinder aus demGröbsten raus seien. "Wer sagt denn, dass man nicht mehrFührungskraft sein kann, wenn man zehn Jahre halbtags gearbeitet hat?Und Kinder erziehen einen ja auch weiter, in Sachen Kommunikationallemal."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell