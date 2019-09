Rheinische Post: Ann-Kathrin Kramer sieht keine Gleichberechtigung im Filmgeschäft

Weitere Suchergebnisse zu "Kramer":

Düsseldorf (ots) - Für Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer (53) istdie deutsche Film- und Fernsehbranche noch weit entfernt von einerGleichberechtigung. Der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag)sagte sie: "Es ist nicht einfach, Filme zu finden mit wirklichstarken und auserzählten weiblichen Charakteren." Das liege auchdaran, dass Drehbuch und Regie immer noch sehr männlich dominiertseien - und an einem überkommenen Rollendenken. "Ich glaube, so langeFrauen eher mit Attributen wie Jugend und Schönheit bemessen werden,als dass sie smart sind, gut ausgebildet, humorvoll und erfolgreichim Beruf, so lange wird das auch so bleiben."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell