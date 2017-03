Rheinische Post: Anis-Amri-Untersuchungsausschuss tagt mehrmals wöchentlich

Düsseldorf (ots) - Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss(PUA) des NRW-Landtages im Fall des Weihnachtsmarktattentäters AnisAmri trifft sich am kommenden Dienstag zu seiner ersten richtigenArbeitssitzung. Dies berichtet die "Rheinische Post" (Freitagausgabe)unter Berufung auf eine interne Mail. Danach ist der Zeitplan fürden PUA eng gesteckt. Von der zweiten Märzhälfte an soll derAusschuss nahezu täglich zusammenkommen. Insgesamt seien 23Sitzungstermine vorgesehen, berichtet die Redaktion. Letzter Terminwäre der 10. Mai - vier Tage vor der Landtagswahl. Die genaueTerminfindung soll auf der Sitzung am kommenden Dienstag festgelegtwerden. Auf der Tagesordnung dieser nicht-öffentlichen Sitzung stehendarüber hinaus Beweisbeschlüsse. Dabei geht es um die Anhörung vonZeugen, über die der Ausschuss am Dienstag befinden wird.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell