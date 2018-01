Rheinische Post: Andreas Voßkuhle drängt auf schnelle Regierungsbildung

Düsseldorf (ots) - Unmittelbar vor den Sondierungsgesprächen vonUnion und SPD fordert der Präsident des Bundesverfassungsgerichts,Andreas Voßkuhle, mehr Tempo bei der Bildung der neuen Regierung. "Esist sicherlich im Sinne des Grundgesetzes, wenn die gewähltenParlamentarier möglichst schnell eine Regierung bilden, die danneffektiv arbeiten kann", sagte Voßkuhle der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Seit derBundestagswahl im September habe ein internationalerVertrauensverlust eingesetzt. "Gelitten hat aber das bisherausgesprochen große Vertrauen unserer europäischen und ausländischenFreunde in die politische Handlungsfähigkeit Deutschlands", sagteVoßkuhle. Das Land sei es nicht gewohnt, dass sich dieRegierungsbildung wie in anderen Staaten als äußerst schwierigerweise, sagte Voßkuhle. "Von einer Staatskrise kann aber keine Redesein."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell