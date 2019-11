Rheinische Post: Amira Mohamed Ali: Die Linke macht Politik für die Mehrheit der Bevölkerung

Düsseldorf (ots) - Die neue Linksfraktionsvorsitzende im Bundestag, AmiraMohamed Ali, will die zerstrittene Partei mit einem Neustart versöhnen und zueiner Volkspartei in Deutschland machen. "Ich bin überzeugt: Wir machen Politikfür die Mehrheit der Bevölkerung. Ohne die parteiinternen Konflikte würden wirviel höher in der Wählergunst stehen", sagte Mohamed Ali in ihrem erstenInterview nach ihrer Wahl zur Fraktionsvorsitzenden der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Freitag). Sie werde mit allen Fraktionsmitgliedern sprechenund auf die Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger zugehen. "Es bringt janichts, immer wieder dieselben Pfade zu laufen. Für uns als Linke ist eswichtig, nach innen zumindest ein Stück weit einen Neustart zu machen." MohamedAli mahnte: "Es stört mich, wie sehr wir hinter unseren Möglichkeitenzurückbleiben. Es geht nicht, dass wir unsere inhaltliche Schlagkraft einbüßen,weil wir es nicht genug schaffen, gemeinsam in eine Richtung zu gehen." Die sehralten Konflikte müssten überwunden werden. "Das kann am besten jemand machen,der wie ich darin nicht involviert ist." Auf die Frage, welche Bedeutung ihrVorname Amira habe, sagte sie: "Prinzessin und Herrscherin."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell