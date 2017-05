Rheinische Post: Altmaier sieht Entspannung bei Flüchtlingszustrom nach Europa

Düsseldorf (ots) - Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU), derFlüchtlingskoordinator der Bundesregierung, sieht beim Zustrom derFlüchtlinge nach Europa Entspannung. "Die Anlandungen aus der Türkeinach Griechenland sind seit mehr als einem Jahr drastisch gesunken.Und im Moment sieht es auch auf der Libyen-Italien-Route eher danachaus, dass sich die Dynamik des Zustroms nicht verstärkt, sondern ehernachlässt", sagte Altmaier der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Im ersten Quartal seien dortnoch mehr Menschen angekommen als vor einem Jahr. "Im Mai liegen dieZahlen bisher deutlich niedriger, obwohl die Wetterbedingungen gutwaren. Unser Einsatz zur Verbesserung der Situation in Libyen, Maliund Niger scheint erste Früchte zu tragen", sagte Altmaier. Dies seiaber keine Aufgabe für Tage oder Wochen, sondern für Monate undJahre. "Unser Ziel bleibt, dass keine Menschen mehr im Mittelmeerertrinken, und das erreichen wir am besten, wenn erst gar keiner mehrlosfährt."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell