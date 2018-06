Düsseldorf (ots) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)hat Erwartungen auf eine zügige Einigung der Koalitionsparteien imStreit über die so genannte Brückenteilzeit gedämpft. "Ich binzuversichtlich, dass wir uns in absehbarer Zeit einigen und einengemeinsamen Gesetzentwurf vorlegen werden", sagte Altmaier derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Er betonte jedoch, dass manden Vorschlag von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gründlich aufdessen Auswirkungen prüfen müsse. Über das Ziel sei man sich zwareinig: "Wir wollen eine befristete Teilzeit schaffen,Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen in Zukunft schon bei Beginnder Teilzeit festlegen können, wann sie zu ihrer ursprünglichenArbeitszeit zurückkehren", so der CDU-Politiker. "Wir wollen dieneuen Teilzeitregeln so umsetzen, dass sie auch für die Unternehmenkeine hohen zusätzlichen Belastungen bedeuten", betonte er jedoch. Daseien noch "eine Menge Details zu klären", sagte Altmaier.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell