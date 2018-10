Rheinische Post: Altmaier erwägt Aus für Datteln, Uniper-Vorstand warnt

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Düsseldorf (ots) - In die Debatte über den Kohleausstieg kommtBewegung. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) soll lautParlaments- und Branchenkreisen die kurzfristige Abschaltung vonBraunkohle-Kraftwerks-Kapazitäten in Höhe von fünf Gigawatt insGespräch gebracht haben. Zusätzlich könne nach seinen Vorstellungenauf einen Anschluss des modernen Uniper-Steinkohlekraftwerks inDatteln verzichtet werden, erfuhr die Düsseldorfer "Rheinische Post"(Freitag) aus den Kreisen.Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper, dem dasSteinkohle-Kraftwerk Datteln 4 gehört, schlägt deshalb Alarm."Datteln 4 im Zuge eines möglichen Kohleausstiegs symbolisch opfernzu wollen, käme einem Schildbürgerstreich gleich: Anstatt mit Hilfeeines der hochmodernsten Kraftwerke Europas die Energiewende endlichzu einem Erfolgsmodell zu führen, würden alte und deutlich stärkerCO2-austoßende Kraftwerke weiterbetrieben", sagte Eckhardt Rümmler,Uniper-Vorstand für das operative Geschäft, der "Rheinischen Post".Auch zum Thema Laufzeit-Verkürzung mahnte er eine faireBehandlung an. "Wir sind bereit, gemeinsam mit der Politikkurzfristig den Weg in eine klimafreundlichere Stromerzeugung zugehen, vorausgesetzt, dass er im Einvernehmen beschritten wird",sagte Rümmler. "Allerdings werden wir einer faktischenLaufzeitbegrenzung von Datteln 4 keinesfalls zustimmen, wenn wirnicht im Gegenzug eine gesicherte Rechtsposition erhalten. Dies sindwir unseren Mitarbeitern und Aktionären schuldig."Der 1100-Megawatt-Block Datteln 4 ist seit 2007 im Bau und bisheute wegen Rechtsstreitigkeiten und Kesselproblemen nicht am Netz.Altmaiers Sprecherin sagte der Redaktion: "Wir äußern uns nicht zuSpekulationen. Die Organisation des Kohleausstiegs ist Sache derunabhängigen Kohlekommission." Am heutigen Freitag berät dieKommission in Berlin.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell