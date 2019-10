Rheinische Post: Aktionärsschützer fordern raschen Vergleich von Bayer

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Düsseldorf (ots) - Die Aktionärsschützer-Vereinigung DSW fordert Bayer auf, sichbald auf einen Vergleich bei den Glyphosatklagen einzulassen. "Die dramatischeErhöhung der Klagen zeigt, dass Bayer nicht mehr allzu lange Zeit ins Landziehen lassen sollte, da ansonsten die Zahl der Klagen nochmals deutlichsteigt", sagte DSW-Chef Marc Tüngler der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Donnerstag). "Vor allem zeigt die hohe Zahl der neuen Klagen, dass man wohl mitacht Milliarden Dollar nicht mehr auskommen wird und dass ein Vergleich merklichteurer ausfallen wird." Bayer hatte zuvor den Anstieg der Zahl derGlyphosatkläger auf 42.700 bekannt gegeben. "Auf den ersten Blick schockierendie extreme Anzahl und der sehr starke Anstieg der Glyphosat-Klagen. Auf denzweiten Blick ist diese Eskalation aber mit der kommuniziertenVergleichsbereitschaft von Bayer zu erklären", so Tüngler weiter. "In den USAgab es zuletzt ein Windhundrennen der Anwälte, wer noch schnell die meistenKläger an sich binden kann, bevor ein Vergleich geschlossen wird. Auch dieserUmstand kündigt an, dass ein Vergleich in nicht mehr allzu weiter Fernebefindlich sein könnte." Die größte Herausforderung liege darin, auch für dieZukunft weitere Klagewellen auszuschließen und bei den anhängigen Verfahrenernsthaft Betroffene von Trittbrettfahrern zu trennen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell