Rheinische Post: Akademie für Islam kritisiert Reform des Islamunterrichts in NRW

Düsseldorf (ots) - Nach den vier großen Islamverbänden sieht auchdie Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft kritischePunkte in den Reformplänen für den islamischen Religionsunterricht inNRW. "Die Kommissionslösung ist keine wirkliche Lösung, sondern eineVeränderung des Übergangsmodells", sagte Akademie-Geschäftsführer JanFelix Engelhardt der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag): "Esschafft keinen echten Religionsunterricht, weil weiterhin einAnsprechpartner als Religionsgemeinschaft fehlt." An die Stelle desbisherigen Beirats soll nach dem Willen von CDU und FDP eineKommission treten, in die jede landesweit organisierte,verfassungstreue muslimische Organisation Vertreter entsenden kann."Wenn die vier großen Verbände in der Kommission dieselbe Stimmehaben wie kleine, unbekannte Vereine, ist das demokratietheoretischbedenklich", so Engelhardt. Zwar wäre der Staat durch dieKommission nicht mehr abhängig von einigen wenigen Organisationen."Doch dieses Modell darf nicht als Instrument verstanden werden, mitdem eine politisch gewünschte Liberalisierung des Islams forciertwird", warnte Engelhardt. Das entspräche nicht der Gemeindestrukturin NRW, "ob die Landesregierung darauf abzielt oder nicht". In einerAnhörung werden sich am Dienstag Sachverständige im Landtag zum Umbaudes islamischen Religionsunterrichts äußern.