Rheinische Post: Air-Berlin gewinnt Verfahren gegen Vereinigung Cockpit

Düsseldorf (ots) - Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin hatnicht nur einen Arbeitsgerichtsprozess gegen einen Piloten inDüsseldorf gewonnen, sondern auch ein weiteres Verfahren gegen dieVereinigung Cockpit (VC) in Berlin. Dies berichtet die "RheinischePost" (Freitagausgabe). Danach scheiterte die Vereinigung Cockpit vordem Arbeitsgericht Berlin mit der Forderung, dass derAir-Berlin-Tochter Luftverkehrsgesellschaft (LVG) Walter verbotenwird, auch Airbus-Flugzeuge zu betreiben. Konkret hatte Air Berlinangekündigt, 13 Airbus-Jets und deren Crews bei der LVG Walterunterzubringen, um diese dann mit 20 Turbopropmaschinen an Lufthansaabzugeben. Derweil erhält die Air-Berlin-Belegschaft Rückendeckungvon der SPD-Bundestagsfraktion. Deren Vizechef Sören Bartol und vierandere Abgeordnete fordern in einem Brief von Lufthansa-Chef CarstenSpohr, er solle die Entscheidung überdenken, sich nicht an einerTransfergesellschaft zu beteiligen. Es sei "unverständlich", dassMitarbeiter von Air Berlin sich alle neu bei Eurowings bewerbenmüssten, obwohl Gerichte noch prüfen würden, ob es sich nicht doch umeinen Betriebsübergang handele, bei dem das Personal übernommenwerden muss. Der Brief liegt der "Rheinischen Post" vor.