Rheinische Post: AfD-Vorstand will Pretzells Co-Chef stürzen

Düsseldorf (ots) - Der Landesvorstand der AfD in NRW hat einenAntrag auf Abwahl des Co-Parteichefs Martin Renner gestellt. Auf demLandesparteitag Ende Januar in Oberhausen soll über die Abwahlentschieden werden. Einen entsprechenden Antrag haben neun voninsgesamt zehn Mitglieder des AfD-Landesvorstands unterschrieben undfristgerecht eingereicht, wie Partei-Sprecherin Renate Zillessengestern der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Mittwochausgabe) sagte. Renner sieht den Antrag auf seine Abwahl als"Teil einer großen Schmierenkampagne". "Die innerparteilichenStreitigkeiten verlaufen mittlerweile auf unterirdischem Niveau",sagte der Co-Parteichef und AfD-Mitbegründer der RP. AusParteikreisen heißt es, ihm werde offiziell parteischädigendesVerhalten vorgeworfen. Landeschef Pretzell wollte sich zu dem Themanicht äußern. Am 29. Januar trifft sich die NRW-AfD in derLuise-Albertz-Halle in Oberhausen - auch um ihr Wahlprogrammfestzuzurren.www.rp-online.de