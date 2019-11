Rheinische Post: AfD-Fraktionschefin Weidel bedauert Gauland-Rückzug von der Parteispitze

Düsseldorf (ots) - Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag,bedauert den Rückzug von Alexander Gauland von der Parteispitze. "Ich bedaurees, dass Alexander Gauland nicht mehr als Parteichef zur Verfügung stehen will",sagte Weidel der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Er ist die großeIntegrationsfigur der der Partei. Ihm ist es stets gelungen, die AfD einigendzusammenzuhalten", so Weidel. Gauland will auf dem Parteitag der AfD inBraunschweig am Wochenende nicht wieder als Vorsitzender kandidieren,stattdessen will der Görlitzer Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla für denVorsitz kandidieren - Gauland hatte Chrupalla vorgeschlagen. Weidel sagte nun:"Ich unterstütze Gaulands Vorschlag, Tino Chrupalla als seinen Nachfolger indieses Amt zu wählen. Er hat bislang sehr gute Arbeit in Sachsen und imFraktionsvorstand geleistet."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4453558OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell