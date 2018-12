Rheinische Post: Ärztepräsident: 5000 offene Stellen für Ärzte in Krankenhäusern

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat einebessere Personalausstattung von Kliniken mit Ärzten gefordert.Ähnlich wie für Pflegekräfte soll es in Kliniken nach Ansicht vonMontgomery auch eine Personaluntergrenze für Ärzte geben. "Ichverstehe nicht, warum in der Frage der PersonaluntergrenzePflegepersonal und Ärzte unterschiedlich behandelt werden", sagteMontgomery der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Online). DerÄrztepräsident verwies darauf, dass in den Krankenhäusern bundesweitrund 5000 Stellen für Ärzte unbesetzt seien. "Die Arbeitsbelastungist sowohl für die Pflegekräfte wie auch für die Ärzte im Krankenhausausgesprochen hoch." In beiden Berufsgruppen gebe es hoheBurnout-Quoten. "Die Arbeitsverdichtung in den Krankenhäusern kannnur durch mehr Personal kompensiert werden." Montgomery wiederholteauch seine Forderung nach mehr Medizinstudienplätzen: "Wir brauchenrund 1000 zusätzliche Studienplätze pro Jahrgang. Diesen Bedarf gibtes schon länger. Es ist ein Grundübel, dass die Länder ihrenFinanzierungsverpflichtungen nicht ausreichend nachkommen."Über eine Aufstockung der Medizin-Studienplätze wird seit Jahrendiskutiert. Grundsätzlich müssen die Länder die Finanzierung dafürzur Verfügung stellen. Eine wachsende Zahl an Ärzten gilt nicht nuraufgrund der alternden Gesellschaft als notwendig. Es gibt auch immermehr Ärztinnen, die häufiger als ihre männlichen Kollegen in Teilzeitarbeiten. Der Mangel an Medizinern macht sich auch in den Praxenbemerkbar. Insbesondere auf dem Land haben Ärzte, die ausAltersgründen ausscheiden, Schwierigkeiten, einen Nachfolger für ihrePraxis zu finden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell