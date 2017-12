Rheinische Post: Ärzte ohne Grenzen kritisieren Flüchtlingspolitik

Düsseldorf (ots) - Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hatscharfe Kritik an der Flüchtlingspolitik Deutschlands und der EUgeübt. Besonders das Abkommen mit der Türkei zum Zurückhalten vonFlüchtlingen stößt auf Ablehnung. "Das Türkei-Abkommen dientmittlerweile als Blaupause für andere Staaten", sagte FlorianWestphal, Geschäftsführer der deutschen Sektion von Ärzte ohneGrenzen, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe). Das sei gefährlich, weil dieses Abkommen imdirekten Widerspruch zu internationalen Verträgen wie der GenferFlüchtlingskonvention stehe. "Die weltweite Tendenz, Menschen, dievor Krieg und Verfolgung flüchten, keinen Schutz und Sicherheit mehrzu gewähren, erfüllt uns mit großer Sorge", sagte Westphal.Problematisch ist aus seiner Sicht auch, was teils in denMaßnahmenkatalog der sogenannten Fluchtursachenbekämpfung fällt. "Dieeuropäische und deutsche Abschottungspolitik sorgen dafür, dass unterdem Label der Fluchtursachenbekämpfung auch fragwürdige Stellen vielGeld erhalten", so Westphal. "Die Grenzpolizei verschiedenerafrikanischer Staaten aufzurüsten ist aus unserer Sicht fragwürdig",nannte er als Beispiel. Zugleich rief er die Bundesregierung dazuauf, sich für die aus Myanmar nach Bangladesch geflohenen Rohingyaeinzusetzen. "Fast 650.000 Rohingya sind seit August vor der Gewaltin Myanmar geflohen", sagte Westphal. Es wäre "eine Katastrophe",wenn sie gegen ihren Willen wieder zurück über die Grenze nachMyanmar geschickt würden. Das hätten jedoch leider beide Staatenvereinbart. "Ich appelliere an die Bundesregierung, sich dafüreinzusetzen, dass die Flüchtlinge zunächst in Bangladesch bleibendürfen", sagte Westphal. In Myanmar sei ihr Leben nicht sicher.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell