Rheinische Post: Adler freut sich auf Arbeit im Bundesinnenministerium

Düsseldorf (ots) - Nach der Einigung in der Personalie vonVerfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat StaatssekretärGunther Adler (SPD) seine Freude darüber geäußert, weiterhin imBundesinnenministerium tätig sein zu können. "Nach dem gutenWohngipfel in der vergangenen Woche liegt nun sehr viel Arbeit voruns", sagte Adler der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag)."Ich freue mich, dass ich an der Umsetzung aktiv mitwirken kann",sagte der für die Baupolitik zuständige Beamte. Am Sonntagabendhatten sich Angela Merkel, Horst Seehofer und Andrea Nahles, dieParteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD, darauf geeinigt, dass Maaßennun doch nicht Staatssekretär, sondern Berater im Ressort vonInnenminister Seehofer werden soll. Ursprünglich wollte SeehoferGunther Adler in den einstweiligen Ruhestand versetzen, um Maaßenholen zu können.