Rheinische Post: Achtung: Ergänzung SPERRFRIST! Bitte Sperrfrist Montag, 15. Oktober, 6 Uhr beachten! Der deutsche Maschinenbau hat laut Studie ein Produktivitätsproblem

Düsseldorf (ots) - Der deutsche Maschinenbau leidet einerBranchenstudie zufolge an einem ernsten Produktivitätsproblem. Danachhat die Arbeitsproduktivität der Branche laut einer neuen Studie desMannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) unddes Karlsruher Fraunhofer-Instituts für System- undInnovationsforschung (ISI), die der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Montag) vorliegt, noch immer nicht das Niveau von vor derWirtschaftskrise von 2009 erreicht. "Von 2011 bis 2015 kam es sogarzu einem absoluten Rückgang der Arbeitsproduktivität", schreiben dieAutoren der Studie. Im Jahr 2015 lag die Produktivität demnach umzehn Prozent unter dem deutschen Industriedurchschnitt. Noch im Jahr2000 lag sie um 23 Prozent über dem Industriemittel. Auch dieausländische Konkurrenz in den Niederlanden, Österreich und Schwedenist inzwischen am deutschen Maschinenbau vorbeigezogen. Die USA,Japan, Korea und Frankreich erzielten zuletzt ebenfalls höhereProduktivitätsgewinne in dieser Branche als Deutschland. Die Forschervon ZEW und ISI sprechen von einem "Paradoxon zwischenProduktivitätsschwäche auf der einen Seite und beeindruckenderwirtschaftlichen Performance bei vielen anderen Kennzahlen auf deranderen Seite".Eine mögliche Ursache für die schwache Produktivitätsentwicklungkönnte laut Experten darin bestehen, dass die umfassendeDigitalisierung in der Produktion nicht zu Produktivitätsgewinnenbeiträgt. Auch die neuesten Konzepte der digitalen Fabrik führendanach zu geringeren Effizienzsteigerungen als in anderen Branchen.Schließlich könnten, so die Autoren, der steigendeDienstleistungsanteil und die fortschreitende Internationalisierungein Hindernis für Produktivitätswachstum darstellen.Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) istaufgeschreckt. "Es besteht Handlungsbedarf - in denMaschinenbauunternehmen wie im VDMA", sagte VDMA-Chefökonom RalphWiechers der "Rheinischen Post". Denn Produktivitätsgewinne seien"eine wesentliche Stellschraube für nachhaltigen Erfolg, fürWettbewerbsfähigkeit, für zukünftige Arbeitsplätze, Wachstum undErträge". Dazu seien "gezielte strategische Investitionen inTechnologie, die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sowiebranchenübergreifende Kooperationen" notwendig. Auch die Politik seiin der Pflicht, "eine gute Infrastruktur und flächendeckenden Zugangzu schnellem Internet zu gewährleisten".Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell