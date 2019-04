Rheinische Post: Abschiebung von 533 Afghanen kostete 5,5 Millionen Euro

Düsseldorf (ots) - Seit dem Ende des Abschiebestopps haben dieBehörden in Deutschland mit 22 Flügen 533 Afghanen in ihre Heimatzurückgebracht. Das geht nach einem Bericht der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Dienstag) aus der Antwort der Bundesregierung aufeine Anfrage der AfD hervor. Das Chartern der Maschinen kostetedanach fast 5,5 Millionen Euro. Insgesamt 1470 Begleiter wurdeneingesetzt. Die Zahl der freiwilligen Rückkehrer nach Afghanistansank von 3319 im Jahr 2016 auf 1118 im darauf folgenden Jahr.Vorläufige Zahlen aus dem Jahr 2018 weisen nur noch 401 Rückkehreraus. Der AfD-Abgeordnete René Springer verwies darauf, dass mitdeutscher Unterstützung rund eine Million Afghanen aus Pakistan undIndien in ihre Heimat zurückgekehrt seien. Dagegen habe sich die Zahlder Afghanen in Deutschland nach Regierungsangaben seit 2011 von56.563 auf 257.111 mehr als vervierfacht. Die Bundesregierung setzeangesichts der Zahlen der Rückkehrer aus Deutschland "offensichtlichdie falschen Prioritäten", sagte Springer.www.rp.online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell