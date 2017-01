Rheinische Post: Abschaffung des Majestätsbeleidigungsparagrafen zum 1. Januar 2018 im Kabinett

Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung will denMajestätsbeleidigungsparagrafen zum 1. Januar 2018 abschaffen. Diesgeht aus einem Gesetzentwurf hervor, der am Mittwoch im Kabinettbehandelt wird. "Der Gedanke einer ,Majestätsbeleidigung' stammt auseiner längst vergangenen Epoche, er passt nicht mehr in unserStrafrecht", sagte Justizminister Heiko Maas (SPD) der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Die Regelung sei"veraltet und überflüssig". Der Unterschied zwischen derMajestätsbeleidigung und normaler Beleidigung ist insbesondere dasStrafmaß. Für Majestätsbeleidigung kann es bis zu drei Jahre Haftoder eine Geldstrafe geben. Auf Beleidigung gegen jedermann droht nurbis zu einem Jahr Gefängnis oder eine Geldstrafe. "Dieser erhöhtenStrafandrohung bedarf es nicht", heißt es in dem Gesetzentwurf. "DieBeleidigungen von Staatsoberhäuptern ist und bleibt strafbar - abereben nicht mehr oder weniger als die eines jeden anderen Menschenauch", sagte Justizminister Maas zu der geplanten Änderung.KONTEXT:Der Paragraf 103 war jahrzehntelang nicht angewendet worden. Imvergangenen Jahr aber ging der türkische Präsident Recep TayyipErdogan unter Berufung auf den Majestätsbeleidigungsparagrafen gegenden Satiriker Jan Böhmermann vor. Böhmermann hatte ein Schmähgedichtgegen Erdogan verfasst. Die Ermittlungen sind inzwischen eingestellt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell