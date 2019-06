Rheinische Post: AKK verheddert sich in der K-Frage Kommentar Von Michael Bröcker

Düsseldorf (ots) - Wann gab es zuletzt Aufbruchstimmung in derCDU? 2003 vielleicht. Damals rief die Oppositionsführerin AngelaMerkel auf dem Reformparteitag in Leipzig "die zweiten Gründerjahreunserer Republik" aus. 16 Jahre später hat die Kanzlerin das Landsouverän durch viele Krisen gesteuert, aber die Leute innenpolitischmüde regiert. Kein Aufbruch, nirgends. Merkels Abschied alsParteichefin war folgerichtig. Ihre Nachfolgerin AnnegretKramp-Karrenbauer schrumpft die CDU durch Pannen und Profillosigkeitweiter. Nun hat AKK sogar eine Debatte um die Kanzlerkandidatur amHals, die es in der Hierarchie-geprägten Partei nur dann gibt, wennwirklich alles im Argen liegt. Kramp-Karrenbauer hat im Dezembersouverän gegen namhafte Wettbewerber den Vorsitz erstritten. SechsMonate später muss sogar Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhausöffentlich die Eignung der Vorsitzenden als Kanzlerkandidatinbetonen, was den Autoritätsverfall nur beschleunigt. Von ihrenStellvertretern fallen drei als Prätorianergarde aus, sie habeneigene Baustellen. Der eine (Strobl) fürchtet in seinem Verband dieAbwahl, die andere (Klöckner) hat in ihrem Amt Ärger, und der Dritte(Laschet) geht auf Distanz zu seiner früheren Vertrauten, weil erselbst von ihrem Sturz profitieren könnte. Die JU in Hessen fordertderweil offen den Rückzug von Kramp-Karrenbauers wichtigstenVertrauten. Die CDU wird der SPD immer ähnlicher. AKK muss dasVerfahren zur K-Frage an sich ziehen, wenn sie das Jahr im Amtüberstehen will. Und sie muss ihrer Partei erklären, wohin sie dieCDU führen will. Ein bisschen mehr CSU in der Innen-, ein bisschenmehr Grüne in der Umweltpolitik reicht nicht. Welche Ideen zurSicherung des Wohlstands hat sie für ein Land, das zwischen den USAund China zerrieben zu werden droht? Man wüsste es gerne.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell