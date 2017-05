Rheinische Post: ACHTUNG NEUFASSUNG / Kommentar: Der IS-Terror kennt keine Gnade

Düsseldorf (ots) - Es ist mittlerweile zwölf Jahre her, dass vierSelbstmordattentäter in London 52 Menschen in den Tod bombten unddadurch das liberale Einwandererland Großbritannien kolossalveränderten. Drei der Täter waren Kinder pakistanischer Zuwanderer,sie wurden in britischen Moscheen radikalisiert. Der blutige Anschlagließ das Misstrauen der Briten gegen Muslime wachsen. Bis heute ebbtees nicht ab. Auch die Brexit-Entscheidung hatte viel mit der Angstvor offenen Grenzen zu tun. Diese Stimmung wird nun verschärft. Nurnoch ein Drittel der Briten glaubt, dass der Multikulturalismus dasKönigreich zu einem besseren Ort macht. Der Anschlag von Manchesterwird die Zahl derer, die so denken, weiter schrumpfen lassen. Dermutmaßliche Täter soll ein Einwandererkind aus Libyen gewesen sein.Der Terror trifft stets Unschuldige, doch dieser Anschlag auf Kinderist besonders grausam, pervers und abscheulich. Die Briten werdenweiter gegen den IS aufrüsten, die Parallelgesellschaften im eigenenLand ins Visier und die gemäßigten Muslime stärker in die Pflichtnehmen im Kampf gegen die Fanatiker. Auch in Deutschland wäre all dasangebracht.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell